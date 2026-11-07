جشنواره نخل و شالی با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و طبیعی روستای ازمیغان و با مشارکت جامعه محلی در این روستای هدف گردشگری شهرستان طبس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ جشنواره نخل و شالی در روستای هدف گردشگری ازمیغان برگزار شد؛ رویدادی که در راستای معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه، تقویت مشارکت اجتماعی و ایجاد نشاط و پویایی در جامعه محلی برنامه‌ریزی و اجرا شد.

روستای ازمیغان، با برخورداری از طبیعتی منحصر‌به‌فرد و شرایط اقلیمی متفاوت، یکی از مناطق نمونه گردشگری و از هفت روستای هدف گردشگری شهرستان طبس به شمار می‌رود.

این روستا با تلفیق چشم‌نواز نخلستان‌ها و شالیزار‌های سرسبز، جلوه‌ای کم‌نظیر از تنوع طبیعی و زیستی را به نمایش گذاشته است.

از جمله جاذبه‌های گردشگری این روستا می‌توان به آرامگاه سید محمد بن جعفر طیار، نخلستان‌های سرسبز، شالیزارها، تنگه و آبشار قدمگاه، تخت عروس، باغ‌های مرکبات، کوچه‌باغ‌های زیبا، بافت تاریخی و معماری اصیل روستایی اشاره کرد.

در بخش‌های بالادست روستا نیز با دنبال کردن مسیر رودخانه، تپه‌کوهی خانیک قرار دارد که وجود غار‌های قدیمی حفاری‌شده در آن، در کنار مزارع وسیع و چشم‌انداز‌های طبیعی، بر ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری ازمیغان افزوده است.

برگزاری جشنواره نخل و شالی فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های بومی، محصولات کشاورزی، جاذبه‌های طبیعی و فرهنگ غنی مردم این روستا فراهم کرده و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری پایدار، رونق اقتصاد محلی و تقویت جایگاه ازمیغان در مقاصد گردشگری شهرستان طبس داشته باشد.