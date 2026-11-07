مولوی یوسف قاضی معروف به شمس الحق، از معتمدان و چهره‌های صلح‌جوی منطقه فنوج در جنوب سیستان و بلوچستان ساعتی پیش هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مولوی یوسف قاضی با خودرو شخصی در حال تردد در مسیر روستای گز مهراب‌خان این شهرستان توسط افراد مسلح ناشناس هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

مولوی یوسف قاضی به‌ عنوان فردی معتمد، صلح‌جو و از بزرگان طایفه قاضی شناخته می‌شد و در برقراری صلح و حل‌وفصل اختلافات نقش داشت.

جزئیات بیشتر درباره چگونگی وقوع حادثه و شناسایی عاملان آن از سوی مراجع مسئول در حال بررسی است.