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بارش شدید باران در خوانسار موجب بروز سیلاب و آب گرفتگی معابر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با تلاش نیروهای امدادی و خدماتی تمامی مسیرها باز و تردد در آن در جریان است.
رئیس اداره هواشناسی خوانسار گفت: بر اساس آمار ایستگاههای بارانسنجی، میزان بارندگی ثبتشده در این شهرستان در ۲۴ ساعت گذشته به ۵۸.۸ میلیمتر رسید.
امیر امینی افزود: با احتساب بارشهای اخیر، مجموع بارندگی سال زراعی جاری به ۷۹.۴ میلیمتر رسیده در حالی که در مدت مشابه سال زراعی گذشته بارشی در خوانسار ثبت نشده است.
وی اضافه کرد: در ارتفاعات شاهد بارش برف و در سطح شهر باران همراه با رعد و برقهای شدید هستیم و این بارشها کماکان ادامه دارد.