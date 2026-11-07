به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با تلاش نیرو‌های امدادی و خدماتی تمامی مسیر‌ها باز و تردد در آن در جریان است.

رئیس اداره هواشناسی خوانسار گفت: بر اساس آمار ایستگاه‌های باران‌سنجی، میزان بارندگی ثبت‌شده در این شهرستان در ۲۴ ساعت گذشته به ۵۸.۸ میلی‌متر رسید.

امیر امینی افزود: با احتساب بارش‌های اخیر، مجموع بارندگی سال زراعی جاری به ۷۹.۴ میلی‌متر رسیده در حالی که در مدت مشابه سال زراعی گذشته بارشی در خوانسار ثبت نشده است.

وی اضافه کرد: در ارتفاعات شاهد بارش برف و در سطح شهر باران همراه با رعد و برق‌های شدید هستیم و این بارش‌ها کماکان ادامه دارد.