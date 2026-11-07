مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: دبی ورودی به مخزن سد دز به ۵ هزار و ۵۰۰ مترمکعب بر ثانیه افزایش یافته و همچنان روند صعودی دارد.

ورودی سد دز خوزستان به ۵ هزار و ۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه افزایش یافت

ورودی سد دز خوزستان به ۵ هزار و ۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه افزایش یافت



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس صدریان‌فر با تشریح آخرین وضعیت بارش‌ها و ورودی سد دز اظهار کرد: سامانه بارشی اخیر که فعالیت خود را از ۱۴ آبان‌ماه آغاز کرده، موجب ثبت بارش‌های قابل‌توجهی در مناطق کوهستانی و بالادست سدهای حوضه‌های آبریز کرخه و دز شده است.

وی افزود: بر اساس اطلاعات شبکه ایستگاه‌های باران‌سنجی، بیشترین بارش تجمعی این سامانه تا ساعت ۶ صبح امروز، با حدود ۱۴۱ میلی‌متر در ایستگاه سپیددشت واقع در بالادست سد دز به ثبت رسیده است.

صدریان‌فر با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده پیش از آغاز سامانه بارشی بیان کرد: سازمان آب و برق خوزستان با رصد مستمر پیش‌بینی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی، ارزیابی سناریوهای محتمل سیلاب و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه مدیریت مخازن، از پیش برای ایجاد ظرفیت مناسب در مخزن سد دز به‌منظور کنترل و مهار سیلاب‌های احتمالی اقدام کرده بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حجم خالی مخزن سد دز به یک میلیارد و ۶۸۸ میلیون مترمکعب می‌رسد، افزود: این ظرفیت قابل‌توجه که حاصل برنامه‌ریزی و مدیریت پیشگیرانه مخزن است، امکان مهار و تعدیل جریان‌های سیلابی را فراهم کرده و در کاهش مخاطرات سیلاب در مناطق پایین‌دست نقش مهمی دارد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با تاکید بر رویکرد متوازن در مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی انجام‌شده تنها با هدف کنترل سیلاب نبوده، بلکه حفظ ظرفیت لازم برای جذب و تعدیل جریان‌های سیلابی، همزمان با ذخیره‌سازی بهینه منابع آب حاصل از بارش‌ها و بهره‌گیری از آن‌ها برای تأمین نیازهای آتی، مورد توجه قرار گرفته است.

صدریان‌فر همچنین از ایجاد آمادگی در واحدهای بهره‌برداری سدها، گروه‌های عملیاتی و تیم‌های پایش و مدیریت سیلاب خبر داد و گفت: با توجه به هشدارهای صادرشده پیش از آغاز فعالیت سامانه بارشی، تمهیدات لازم برای آمادگی بخش‌های عملیاتی اتخاذ شده و وضعیت بارش‌ها، جریان رودخانه‌ها و تغییرات ورودی مخازن به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

وی، پیش‌بینی و هشدار به‌موقع، برنامه‌ریزی پیشگیرانه، ایجاد ظرفیت کنترل سیلاب، مدیریت بهینه ذخایر مخازن و آمادگی عملیاتی را از جمله اقدامات هماهنگ در مدیریت سیلاب‌های اخیر برشمرد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در پایان تاکید کرد: پایش شرایط هیدرولوژیکی و مدیریت مخازن سدهای استان همچنان ادامه دارد و تصمیمات بهره‌برداری با توجه به آخرین وضعیت جریان‌های ورودی و پیش‌بینی‌های هواشناسی، با هدف حفظ ایمنی سدها، کاهش مخاطرات سیلاب در مناطق پایین‌دست و بهره‌برداری بهینه از منابع آب اتخاذ می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ادامه فعالیت سامانه بارشی در حوضه دز و سایر حوضه‌های آبریز استان اظهار کرد: کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان به‌صورت مستمر شرایط را رصد و پایش می‌کنند و اخبار تکمیلی درباره تاثیرات این سامانه بر مخازن سدها متعاقبا اعلام خواهد شد.

سد دز یک سد بتنی برق‌آبی است که بر روی رودخانه دز توسط یک کنسرسیوم ایتالیایی احداث شد؛ این سد ۱۲۵ هزار هکتار از اراضی پایین دست را آبیاری می‌کند و نقش مهمی در کنترل سیلاب‌های بالادست دارد. نیروگاه این سد دارای قدرت ۵۲۰ مگاوات است.

احداث سد دز در سال ۱۳۳۸ خورشیدی در کوه‌های زاگرس آغاز شد و در سال ۱۳۴۱ خورشیدی پایان یافت. دریاچه این سد ۶۵ کیلومتر طول و حدود ۶۰ کیلومترمربع مساحت دارد و گنجایش نهایی آن ۳.۳ میلیارد مترمکعب است.

این سد با ارتفاع ۲۰۳ متر در زمان ساخت خود به عنوان یکی از مرتفع‌ترین سدهای جهان (ششمین سد جهان در زمان ساخت) شناخته می‌شد و در حال حاضر نیز پنجاهمین سد بلند دنیا در بین سدهای ساخته شده و در دست ساخت است.