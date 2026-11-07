اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری فارس از عملیات انفجار در محدوده معدن بولوار امیرکبیر شیراز ، عصر امروز شنبه شانزدهم آبان، حدود ساعت ۱۶ تا ۱۷ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری فارس از انجام عملیات انفجار در محدوده معدن بولوار امیرکبیر شیراز ، امروز شنبه شانزدهم آبان، حدود ساعت ۱۶ تا ۱۷ خبر داد .

اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری فارس اعلام کرد که این عملیات در چارچوب فعالیت‌های معدنی و با هدف پیشبرد طرح‌های عمرانی برنامه‌ریزی شده است و با رعایت کامل شیوه نامه های ایمنی انجام می‌شود و کاملا تحت کنترل است.

اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری فارس با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان مدیریت بحران اعلام کرد که همه تمهیدات ایمنی برای حفظ جان و مال شهروندان و املاک اطراف اندیشیده شده است و این رویداد جای هیچ‌گونه نگرانی ندارد.