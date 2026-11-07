رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران با تأکید بر عدم وقوع خسارت یا وضعیت بحرانی ناشی از بارش‌های اخیر، اعلام کرد که فعالیت مدارس و دستگاه‌های خدمات‌رسان طبق روال عادی ادامه دارد و هیچ تصمیمی برای تعطیلی مدارس اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یزدی‌مهر با اشاره به بررسی گزارش فرمانداران و بازدید اعضای ستاد مدیریت بحران گفت: بارش‌های اخیر خسارتی به استان تهران وارد نکرده است.

وی گفت: در برخی نقاط شهر تهران به دلیل حجم بارندگی، آب‌گرفتگی محدود در جوی‌ها و معابر گزارش شد که شهرداری با حضور نیرو‌های خدمات شهری در حال پاکسازی و رفع موانع مسیر خروج آب است.

رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران با اشاره به تأکید استاندار تهران بر مدیریت اطلاع‌رسانی درباره تعطیلی‌ها افزود: هرگونه تصمیم درباره تعطیلی مدارس و دستگاه‌ها صرفاً از سوی استاندار تهران اعلام می‌شود و مردم نباید به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه کنند.

یزدی‌مهر خاطرنشان کرد: با وجود افزایش سطح آمادگی و هوشیاری دستگاه‌های اجرایی، شرایط استان عادی است و فعالیت مراکز آموزشی و خدمات‌رسان طبق روال ادامه دارد.