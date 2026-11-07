شبکه‌های نمایش و تماشا با فیلم سینمایی اکشن و سریال تاریخی-مذهبی جدید «رویای نیمه‌شب» مهمان مخاطبان خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی اکشن و مهیج «آجرچین» محصول ۲۰۲۳ به کارگردانی رنی هارلین و با بازی آرون اکهارت و نینا دوبرو، امروز ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم داستان «استیو ویل»، عامل باتجربه سابق سیا را روایت می‌کند که پس از وقوع یک اخاذی خطرناک علیه سازمان، برای کمک به همکارانش وارد عمل می‌شود.

همچنین سریال تاریخی-مذهبی «رویای نیمه‌شب» به کارگردانی حسن آخوندپور و تهیه‌کنندگی سعید سعدی، اقتباسی از رمان پرفروش مظفر سالاری، از یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه هر روز ساعت ۱۷ (با بازپخش در ساعت‌های ۲ و ۹) از شبکه تماشا روی آنتن می‌رود.

این سریال روایتگر عشقی پرچالش در سال ۷۱۰ هجری قمری در شهر حله است.