غلامعباس حسینی گفت: در یورش‌های دشمن آمریکایی ـ صهیونی ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین از شبکه کاسته شد که با انجام بازسازی‌ها، بخشی از آن برگشته و تا پیش از زمستان نیز ۵۰ میلیون مترمکعب بازخواهدگشت.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما گفت: ۲۷ اسفند ۱۴۰۵ و در یورش‌های دشمن آمریکایی ـ صهیونی، چهار پالایشگاه گاز پارس جنوبی آسیب دید و ۲۳۰ میلیون مترمکعب از گاز شیرین شبکه سراسری کم شد.

غلامعباس حسینی افزود: بی‌درنگ کار آواربرداری آغاز شد و اکنون آواربرداری هر چهار پالایشگاه کامل به پایان رسیده و با تعریف چهار طرح تولید زودهنگام، تا کنون سه طرح به پایان رسیده است.

او اضافه کرد: با انجام این طرح‌ها، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی اکنون ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز را به شبکه تزریق می‌کند؛ یعنی ۱۰۰ میلیون مترکعب از ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری برگشته است.

حسینی بیان کرد: پیمانکاران بازسازی همه انتخاب شده‌اند و کار با جدیت در حال انجام است و امیدواریم که تا پیش از فصل سرما بتوانیم نزدیک به ۵۰ میلیون مترمکعب دیگر از این گاز را به شبکه برگردانیم.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در هر چهار پالایشگاه همه در حال انجام کار هستند و پیشرفت کار خیلی خوب است؛ کار را به دو بخش تقسیم کرده‌ایم که بخشی پیش از زمستان امسال و بخشی نیز پیش از زمستان سال آینده به مدار برگردد.