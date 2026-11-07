بیست‌وهشتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی (بخش دانش‌آموزی)، به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز شد و ۱۵۰ دانش‌آموز از ۲۴ استان کشور، در قالب ۸۵ طرح، ایده‌ها و دستاورد‌های پژوهشی و فناورانه خود را ارائه می‌کنند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این جشنواره که امروز و فردا دایر است، بستری برای شناسایی، هدایت، حمایت و معرفی استعداد‌های علمی و پژوهشی دانش‌آموزان است و فرصتی فراهم می‌آورد تا پژوهشگران نوجوان، مسیر تبدیل ایده به طرح، پژوهش و ارائه دستاورد را تجربه کنند.

اختتامیه این جشنواره دوشنبه ۱۸ آبان برگزار می شود و طرح‌ها برتر معرفی خواهند شد.