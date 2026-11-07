«حرم تا حرم» در یاسوج با رنگوبوی فاطمی و شهدا
مراسم معنوی «حرم تا حرم» همزمان با تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام، روز جمعه ۲۲ آبانماه با حضور اقشار مختلف مردم در شهر یاسوج برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام موسوی، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، در نشست برنامه ریزی تشییع شهدا و ایام دوم فاطمیه با اشاره به تقارن ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: طرح «نهضت خونخواهی» با پیشرانی بانوان و با محوریت کانونهای جمعیتی بانوان شناسایی شده و در دستور کار جدی قرار دارد که در این راستا، همکاری و تعامل تمامی دستگاههای اجرایی استان مورد انتظار است.
وی در ادامه به تشریح جزئیات مراسم «حرم تا حرم» پرداخت و افزود: این مراسم باشکوه روز ۲۲ آبانماه همزمان با تشییع پیکر مطهر شهدا، از آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) آغاز خواهد شد. حرکت دستجات و اقشار مختلف مردم از سمت خیابان فردوسی به طرف بلوار مطهری و فلکه جهاد ادامه یافته و آیین نهایی در آستان مقدس امامزاده مختار (ع) برگزار میشود.
در ادامه این نشست، سرهنگ پاسدار «خواستخدایی»، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به ورود پیکر مطهر شهدا از مناطق عملیاتی شلمچه و فکه به استان، گفت: شهدا از روز چهارشنبه وارد استان شده و در نواحی و شهرستانهای مختلف مورد استقبال پرشور و آکنده از تجلیل مردم ولایتمدار قرار گرفتند.
وی افزود: مراسم شب وداع با این شهدای گرانقدر، پنجشنبه ۲۱ آبانماه برگزار خواهد شد و آیین تشییع رسمی نیز از روز جمعه از امامزاده عبدالله (ع) آغاز میشود.
مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان تصریح کرد: یکی از شهدا جهت خاکسپاری به منطقه مارگون اعزام خواهد شد، دو شهید دیگر صبح شنبه در سازمان قضایی نیروهای مسلح به خاک سپرده میشوند و پیکر مطهر شهید دیگر نیز ساعت ۱۰ صبح دوشنبه در پردیس کوثر خواهران آرام میگیرد.
همچنین در این جلسه برپایی و استقرار موکبهای مردمی در مسیرهای تشییع و تجمع، به عنوان یکی از محورهای مهم خدمترسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تاکید نماینده ولی فقیه بر لزوم پای کار آمدن تمامی دستگاهها آیتالله سید نصیر حسینی، نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج، نیز در این نشست با تمجید از مقام
میدانهای حق هستیم؛ لذا انتظار میرود در روز شهادت بیبی دو عالم (س) و در آیین تشییع پیکر مطهر شهدا، عموم مردم و تمامی ادارات و نهادها با تمام توان پای کار بیایند چرا که این حضور، عین برکت است.
آیتالله حسینی در پایان خاطرنشان کرد: حضور پرشکوه هیئات مذهبی با پرچمها و نمادهای آیینی مختلف در این مراسم ضروری و جلوهگر وحدت و بصیرت امت اسلامی است.