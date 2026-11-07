به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام موسوی، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، در نشست برنامه ریزی تشییع شهدا و ایام دوم فاطمیه با اشاره به تقارن ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: طرح «نهضت خونخواهی» با پیشرانی بانوان و با محوریت کانون‌های جمعیتی بانوان شناسایی شده و در دستور کار جدی قرار دارد که در این راستا، همکاری و تعامل تمامی دستگاه‌های اجرایی استان مورد انتظار است.

وی در ادامه به تشریح جزئیات مراسم «حرم تا حرم» پرداخت و افزود: این مراسم باشکوه روز ۲۲ آبان‌ماه همزمان با تشییع پیکر مطهر شهدا، از آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) آغاز خواهد شد. حرکت دستجات و اقشار مختلف مردم از سمت خیابان فردوسی به طرف بلوار مطهری و فلکه جهاد ادامه یافته و آیین نهایی در آستان مقدس امامزاده مختار (ع) برگزار می‌شود.

در ادامه این نشست، سرهنگ پاسدار «خواست‌خدایی»، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به ورود پیکر مطهر شهدا از مناطق عملیاتی شلمچه و فکه به استان، گفت: شهدا از روز چهارشنبه وارد استان شده و در نواحی و شهرستان‌های مختلف مورد استقبال پرشور و آکنده از تجلیل مردم ولایت‌مدار قرار گرفتند.

وی افزود: مراسم شب وداع با این شهدای گرانقدر، پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه برگزار خواهد شد و آیین تشییع رسمی نیز از روز جمعه از امامزاده عبدالله (ع) آغاز می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان تصریح کرد: یکی از شهدا جهت خاکسپاری به منطقه مارگون اعزام خواهد شد، دو شهید دیگر صبح شنبه در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به خاک سپرده می‌شوند و پیکر مطهر شهید دیگر نیز ساعت ۱۰ صبح دوشنبه در پردیس کوثر خواهران آرام می‌گیرد.

همچنین در این جلسه برپایی و استقرار موکب‌های مردمی در مسیر‌های تشییع و تجمع، به عنوان یکی از محور‌های مهم خدمت‌رسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاکید نماینده ولی فقیه بر لزوم پای کار آمدن تمامی دستگاه‌ها آیت‌الله سید نصیر حسینی، نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج، نیز در این نشست با تمجید از مقام

میدان‌های حق هستیم؛ لذا انتظار می‌رود در روز شهادت بی‌بی دو عالم (س) و در آیین تشییع پیکر مطهر شهدا، عموم مردم و تمامی ادارات و نهاد‌ها با تمام توان پای کار بیایند چرا که این حضور، عین برکت است.