به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۸۰۰ فرصت شغلی با همکاری بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی ایجاد شده، گفت: در این رابطه آموزش‌های مهارتی نیز به این افراد ارائه شده تا در چرخه توانمندسازی قرار بگیرند.

عرب افزود: در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی نیز تا پایان سال ۶۰۰ صفحه خورشیدی با کمک خیران برای افراد زیرپوشش نصب خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۴۳ هزار خانوار شامل ۱۰۰ هزار نفر زیرپوشش این نهاد هستند، افزود: از این تعداد ۳۰ هزار سالمند، ۲۰ هزار زن سرپرست خانوار و بیش از ۲۰ هزار نفر دانش آموز هستند.

عرب از اهدای۳۰۰ کمک هزینه خرید جهیزیه به دختران زیر‌پوشش در سال جاری خبر داد و گفت: در حوزه‌های مسکن نیز با پرداخت تسهیلات و کمک‌هایی بلاعوض برای ساخت خانه، اشتغال با ارائه آموزش‌های مهارتی و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و دانش آموزان و دانشجویان با کمک‌های مادی از افراد زیرپوشش این نهاد حمایت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از افزایش ۴۰ درصدی کمک‌های مردم استان در سال جاری خبر داد و افزود: این آمار در شرایط کنونی، نشان‌دهندهٔ روحیهٔ مهربانی و کمک مردم به یکدیگر است.