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نتایج انتخابات آمریکا و ناکامی جمهوریخواهان، به سوژه کاربران فضای مجازی تبدیل شده است؛ کاربرانی که این نتیجه را با سیاستهای تقابلی ترامپ در برابر ایران مرتبط میدانند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،نتایج انتخابات آمریکا و شکست جمهوریخواهان، بازتاب گستردهای در فضای مجازی داشته است. کاربران با اشاره به این نتیجه، سیاستهای دونالد ترامپ در عرصه داخلی و رویکرد تقابلی او در برابر ایران را به چالش کشیدهاند. به باور این کاربران، پیامدهای سیاستهای دولت آمریکا، حالا در عرصه انتخابات نیز مورد توجه قرار گرفته است.