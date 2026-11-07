به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،نتایج انتخابات آمریکا و شکست جمهوری‌خواهان، بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته است. کاربران با اشاره به این نتیجه، سیاست‌های دونالد ترامپ در عرصه داخلی و رویکرد تقابلی او در برابر ایران را به چالش کشیده‌اند. به باور این کاربران، پیامدهای سیاست‌های دولت آمریکا، حالا در عرصه انتخابات نیز مورد توجه قرار گرفته است.