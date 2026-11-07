رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت پیوند ظرفیت‌های مردمی و جهادی با ساختار تصمیم‌گیری کشور گفت: فعالیت مجموعه‌های مردمی بدون ضمانت اجرایی و همراهی دستگاه‌های مسئول، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار رئیس انجمن مدیریت جهادی کشور و هیئت همراه، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی در حل مسائل کشور اظهار کرد: یکی از حلقه‌های مفقوده فعالیت مجموعه‌هایی از این دست، فاصله میان اقدامات خیرخواهانه و دستیابی به خروجی و نتیجه عملی است.

وی افزود: تا زمانی که مجموعه‌های خودجوش و دغدغه‌مند در بدنه تصمیم‌گیر نظام حضور نداشته باشند و مسئولان کشور الگو‌های موفق ارائه‌شده را به مرحله اجرا نرسانند، نمی‌توان انتظار نتیجه مطلوب داشت.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه صرف تشکیل انجمن مدیریت جهادی بدون ضمانت اجرایی راه به جایی نمی‌برد، تصریح کرد: این مجموعه‌ها باید ابتدا با دستگاه‌های مرتبط به توافق برسند تا زمینه اجرای ایده‌ها و برنامه‌های آنان در ساختار اجرایی کشور فراهم شود.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی راه‌حل دارد و نباید شرایط موجود به همین شکل ادامه پیدا کند؛ مردم باید نتیجه اقدامات و فعالیت‌ها را در زندگی خود ببینند و تحقق این موضوع به تصمیم‌گیران اقتصادی کشور بستگی دارد.

وی همچنین فعالیت مجموعه‌های مردمی و دغدغه‌مند را در تقویت وحدت و امیدواری مردم و استمرار حضور آنان در صحنه دفاع از نظام جمهوری اسلامی مؤثر دانست.

در ابتدای این دیدار، سردار محمدحسین سپهر، رئیس انجمن مدیریت جهادی کشور، با تشریح سابقه فعالیت این انجمن گفت: انجمن مردم‌نهاد مدیریت جهادی کشور از ۱۴ سال پیش با مشارکت هزار نفر از مدیران، کارآفرینان جهادی و فعالان عرصه‌های مختلف فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد پس از فرهنگ در اولویت‌های مورد تأکید رهبر شهید انقلاب، گزارشی از فعالیت‌های انجمن برای کمک به تحقق رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب ارائه کرد.

سپهر با بیان اینکه اقتدار کشور‌ها در تجربه جهانی به ثروت، فناوری و رسانه وابسته است، افزود: این انجمن توانایی حل همه مشکلات کشور را ندارد، اما می‌تواند با ارائه الگو‌های موفق، در مسیر رفع مسائل و چالش‌های کشور نقش‌آفرینی کند.