روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان در اطلاعیه ای از توقف موقت فعالیت‌های کوهنوردی در گلستان به دلیل شرایط نامساعد جوی و برودت هوا خبر داد.

توقف موقت فعالیت‌های کوهنوردی در گلستان به دلیل شرایط نامساعد جوی و برودت هوا

توقف موقت فعالیت‌های کوهنوردی در گلستان به دلیل شرایط نامساعد جوی و برودت هوا

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در متن این اطلاعیه آمده است: با توجه به پیش‌بینی شرایط نامساعد جوی، کاهش محسوس دما و احتمال بارش و یخبندان در مناطق کوهستانی، به‌منظور حفظ سلامت و تأمین ایمنی کوهنوردان و علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی، کلیه فعالیت‌های کوهنوردی از روز یکشنبه ١٧ لغایت سه شنبه ١٩ آبان ماه متوقف می‌شود.

از تمامی هیئت‌های کوهنوردی، باشگاه‌ها، گروه‌های ورزشی و علاقه‌مندان درخواست می‌شود ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از اجرای برنامه‌های صعود و حضور در ارتفاعات خودداری کنند.

بدیهی است حفظ جان و سلامت ورزشکاران بر هرگونه برنامه و فعالیت ورزشی اولویت دارد.