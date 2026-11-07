به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از صادرات بیش از سه هزار و ۲۲۱ تن کیوی و ترخیص محموله‌های اساسی شامل ذرت، جو و گندم دامی و خوراکی در مهر‌ماه سال جاری از طریق بندر نوشهر خبر داد.

جواد محمودی با اشاره به اهمیت نظارت‌های قرنطینه‌ای در حفظ سلامت محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور، عملکرد واحد قرنطینه نباتی این مدیریت در بخش صادرات و واردات محصولات کشاورزی طی مهر ماه سال جاری را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: در بخش صادرات محصولات کشاورزی، پس از انجام بازرسی‌های تخصصی، بررسی‌های بهداشتی و صدور گواهی بهداشت نباتی، سه هزار و ۲۲۱ تن و ۷۳۱ کیلوگرم کیوی، بیش از ۶۹ تن برنج و همچنین ۸۲ هزار و ۷۵۴ گلدان گل و گیاه زینتی از طریق بندر نوشهر به کشور‌های مقصد صادر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با اشاره به عملکرد بخش واردات افزود: در این مدت، پس از انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های قرنطینه‌ای و تأیید سلامت محموله‌ها، مجوز تخلیه و ترخیص دو هزار و ۳۰۷ مترمکعب چوب نراد، ۵۹ هزار و ۹۴۵ تن و ۸۱۸ کیلوگرم ذرت دامی، ۵۰ هزار و ۵۷۱ تن و ۲۹۲ کیلوگرم جو دامی و ۱۴ هزار و ۲۵۴ تن و ۵۰۷ کیلوگرم گندم خوراکی صادر شده است.

محمودی با تأکید بر نقش راهبردی قرنطینه نباتی در صیانت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور تصریح کرد: نظارت دقیق بر محموله‌های وارداتی و صادراتی، با هدف جلوگیری از ورود و انتشار آفات و عوامل بیماری‌زای گیاهی و همچنین اطمینان از انطباق محصولات با ضوابط و استاندارد‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای انجام می‌شود و این موضوع از اهمیت ویژه‌ای در حفظ سلامت تولیدات کشاورزی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق ضوابط قرنطینه‌ای علاوه بر حفاظت از منابع تولید و محصولات کشاورزی، زمینه‌ساز توسعه صادرات، تسهیل مبادلات تجاری و تأمین مطمئن نهاده‌ها و کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور است.

گفتنی است بندر نوشهر به‌عنوان یکی از مبادی مهم تجاری شمال کشور، نقش مؤثری در مبادلات محصولات و نهاده‌های کشاورزی دارد و فعالیت‌های قرنطینه‌ای در این بندر، از ارکان مهم نظارت بر سلامت محموله‌های ورودی و خروجی و پشتیبانی از امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.