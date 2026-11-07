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مدیر جهاد کشاورزی نوشهر از صادرات بیش از سه هزار تن کیوی، مهرماه امسال از طریق بندر نوشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از صادرات بیش از سه هزار و ۲۲۱ تن کیوی و ترخیص محمولههای اساسی شامل ذرت، جو و گندم دامی و خوراکی در مهرماه سال جاری از طریق بندر نوشهر خبر داد.
جواد محمودی با اشاره به اهمیت نظارتهای قرنطینهای در حفظ سلامت محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور، عملکرد واحد قرنطینه نباتی این مدیریت در بخش صادرات و واردات محصولات کشاورزی طی مهر ماه سال جاری را تشریح کرد.
وی اظهار داشت: در بخش صادرات محصولات کشاورزی، پس از انجام بازرسیهای تخصصی، بررسیهای بهداشتی و صدور گواهی بهداشت نباتی، سه هزار و ۲۲۱ تن و ۷۳۱ کیلوگرم کیوی، بیش از ۶۹ تن برنج و همچنین ۸۲ هزار و ۷۵۴ گلدان گل و گیاه زینتی از طریق بندر نوشهر به کشورهای مقصد صادر شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با اشاره به عملکرد بخش واردات افزود: در این مدت، پس از انجام آزمایشها و بررسیهای قرنطینهای و تأیید سلامت محمولهها، مجوز تخلیه و ترخیص دو هزار و ۳۰۷ مترمکعب چوب نراد، ۵۹ هزار و ۹۴۵ تن و ۸۱۸ کیلوگرم ذرت دامی، ۵۰ هزار و ۵۷۱ تن و ۲۹۲ کیلوگرم جو دامی و ۱۴ هزار و ۲۵۴ تن و ۵۰۷ کیلوگرم گندم خوراکی صادر شده است.
محمودی با تأکید بر نقش راهبردی قرنطینه نباتی در صیانت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور تصریح کرد: نظارت دقیق بر محمولههای وارداتی و صادراتی، با هدف جلوگیری از ورود و انتشار آفات و عوامل بیماریزای گیاهی و همچنین اطمینان از انطباق محصولات با ضوابط و استانداردهای بهداشتی و قرنطینهای انجام میشود و این موضوع از اهمیت ویژهای در حفظ سلامت تولیدات کشاورزی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق ضوابط قرنطینهای علاوه بر حفاظت از منابع تولید و محصولات کشاورزی، زمینهساز توسعه صادرات، تسهیل مبادلات تجاری و تأمین مطمئن نهادهها و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور است.
گفتنی است بندر نوشهر بهعنوان یکی از مبادی مهم تجاری شمال کشور، نقش مؤثری در مبادلات محصولات و نهادههای کشاورزی دارد و فعالیتهای قرنطینهای در این بندر، از ارکان مهم نظارت بر سلامت محمولههای ورودی و خروجی و پشتیبانی از امنیت غذایی کشور به شمار میرود.