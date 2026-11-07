فرماندار خرم آباد گفت: بارش باران و وقوع سیلاب در استان لرستان، راه ارتباطی ۱۵۸ روستای بخش پاپی خرم آباد و برق ۱۲۰ روستا در این شهرستان را قطع کرد.



به گزارش شدت بارش‌ها و حجم روان‌آب‌ها در لرستان موجب ورود رسوبات و انسداد مسیرهای ارتباطی دربرخی مناطق استان شده است، گفت:بر اثر ورود رسوبات ناشی از سیلاب، راه دسترسی ۱۵۸ روستای بخش پاپی شهرستان خرم آباد مسدود و شکستگی دکل‌های برق هم موجب قطعی برق در ۱۲۰ روستا، همچنین گازرسانی به هفت روستا قطع و دو دهانه پل تخریب شده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛-فرماندار خرم‌آباد با بیان اینکه

نورالدین درمنان با اشاره به اینکه تلاش دستگاه‌های اجرایی برای رسیدگی به مناطق آسیب‌دیده و رفع مشکلات مردم بدون وقفه ادامه دارد، افزود: همه ی دستگاه‌های خدمات‌رسان با بسیج نیروها و امکانات خود، در حال تلاش برای برقراری مجدد برق و گاز روستاهای دچار قطعی هستند.