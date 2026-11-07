در پی وقوع سیلاب؛
قطع راه ارتباطی ۱۵۸ روستا و خاموشی برق ۱۲۰ روستا در لرستان
فرماندار خرم آباد گفت: بارش باران و وقوع سیلاب در استان لرستان، راه ارتباطی ۱۵۸ روستای بخش پاپی خرم آباد و برق ۱۲۰ روستا در این شهرستان را قطع کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛-فرماندار خرمآباد با بیان اینکه شدت بارشها و حجم روانآبها در لرستان موجب ورود رسوبات و انسداد مسیرهای ارتباطی دربرخی مناطق استان شده است، گفت:بر اثر ورود رسوبات ناشی از سیلاب، راه دسترسی ۱۵۸ روستای بخش پاپی شهرستان خرم آباد مسدود و شکستگی دکلهای برق هم موجب قطعی برق در ۱۲۰ روستا، همچنین گازرسانی به هفت روستا قطع و دو دهانه پل تخریب شده است.
نورالدین درمنان با اشاره به اینکه تلاش دستگاههای اجرایی برای رسیدگی به مناطق آسیبدیده و رفع مشکلات مردم بدون وقفه ادامه دارد، افزود: همه ی دستگاههای خدماترسان با بسیج نیروها و امکانات خود، در حال تلاش برای برقراری مجدد برق و گاز روستاهای دچار قطعی هستند.
وی تأکید کرد: همچنین اداره راهداری مؤظف است بازگشایی راههای مسدودشده را در اولویت قرار دهد و گزارش روند پیشرفت کار را به فرمانداری شهرستان خرمآباد و مدیریت بحران استان ارائه کند.
وی بیان کرد: همه ی دستگاههای اجرایی با تمام توان و ظرفیت برای مدیریت شرایط، بازگشایی راههای ارتباطی و بازگرداندن خدمات زیربنایی به مناطق آسیبدیده در حال خدمت رسانی هستند.