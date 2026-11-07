استاندار تهران با اشاره به هشدارهای هواشناسی گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای تعطیلی عمومی مدارس و ادارات استان وجود ندارد و تنها درباره مراکز واقع در مسیر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط آسیب‌پذیر، متناسب با میزان خطر تصمیم‌گیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان در برنامه زنده «دور یک میز» رادیو تهران گفت: توصیه‌ها و هشدارهای لازم به فرمانداران و مدیران دستگاه‌ها ابلاغ شده است تا مدارس، ادارات و مراکز واقع در نقاط پرخطر را به‌طور ویژه ارزیابی کنند.

وی افزود: مبنای تصمیم‌گیری، صیانت از سلامت دانش‌آموزان، کارکنان و شهروندان است؛ بنابراین اگر در نقطه‌ای احتمال خطر وجود داشته باشد، فرماندار همان شهرستان می‌تواند براساس گزارش دستگاه‌های تخصصی، تصمیم لازم را به‌صورت موردی اتخاذ کند.

استاندار تهران تأکید کرد: تعطیلی سراسری در دستور کار نیست و هرگونه تصمیم احتمالی متناسب با شرایط محلی و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.