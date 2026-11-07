سازمان آتش نشانی شهرستان کازرون از ۲ ماه قبل تاکنون به بیش از ۴ هزار و ۷۵۰ شهروند آموزش همگانی ایمنی ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرستان کازرون گفت: سازمان آتش‌نشانی این شهرستان از ۲ ماه قبل تاکنون، به بیش از چهار هزار و ۷۵۰ شهروند، آموزش‌های همگانی ایمنی ارائه کرده که این آموزش ها نسبت به مدت مشابه ، ۶۵ درصد افزایش یافته است.

هادی بازیار افزود: این آموزش‌ها با هدف افزایش آمادگی شهروندان در برابر حوادث و کاهش خطرات ناشی از آتش‌سوزی و شرایط اضطراری برگزار شده است.

وی بیان کرد: پیشگیری از آتش‌سوزی، آشنایی با اصول اولیه ایمنی، شیوه صحیح استفاده از خاموش‌کننده‌های دستی و نحوه واکنش در موقعیت‌های اضطراری از محور‌های این دوره‌ها بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون گفت: کارکنان شرکت‌ها و اداره ها، بیمارستان‌ها، دانش‌آموزان مدارس و گروه‌های داوطلب از جمله مخاطبان این آموزش‌ها بوده‌اند.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.