به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ داوود شکیبایی رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفت: رانندگان باید سرعت خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که در صورت مشاهده هرگونه خطر یا مانع ناگهانی، امکان کنترل وسیله نقلیه و توقف به‌موقع را داشته باشند. سرعت مطمئنه در شرایط جوی نامساعد، یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از تصادفات است.

وی با اشاره به کاهش دما و افزایش احتمال بخارگرفتگی شیشه خودرو‌ها در روز‌های بارانی تصریح کرد: با سرد شدن هوا و استفاده از سیستم گرمایشی خودرو، احتمال بخارگرفتگی شیشه‌ها افزایش پیدا می‌کند. رانندگان باید برای رفع این مشکل از سیستم بخارزدایی و تهویه تعبیه‌شده در خودرو استفاده کنند تا میدان دید آنها محدود نشود.

وی ادامه داد: روشن کردن چراغ‌های خودرو در شرایط بارندگی نیز ضروری است تا سایر رانندگان و کاربران ترافیکی بتوانند خودرو را بهتر مشاهده کنند.

سرهنگ شکیبایی با اشاره به همزمانی بارندگی‌ها با فعالیت مدارس و تردد دانش‌آموزان در ساعات ابتدایی صبح و هنگام ظهر گفت: در شرایط نامساعد جوی، به دلیل کاهش دید رانندگان و بارش باران، احتمال دیده نشدن عابران پیاده افزایش پیدا می‌کند. این موضوع درباره کودکان و دانش‌آموزان اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه آنها هنوز اشراف و آگاهی کافی نسبت به تمام مخاطرات ترافیکی ندارند.

وی افزود: والدین باید آموزش‌های لازم درباره عبور ایمن از خیابان و رعایت نکات ترافیکی را به فرزندان خود ارائه کنند. از سوی دیگر، رانندگان نیز باید در ساعات رفت‌وآمد دانش‌آموزان، به‌ویژه در اطراف مدارس، توجه ویژه‌ای به جلو و اطراف مسیر داشته باشند و با کاهش سرعت، مراقب تردد کودکان باشند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت فنی خودرو‌ها تصریح کرد: رانندگان باید از استاندارد بودن لاستیک‌های خودرو اطمینان حاصل کنند و از تردد با لاستیک‌های فرسوده و دارای آج‌های ساییده‌شده بپرهیزند. در شرایط لغزندگی معابر، لاستیک‌های فرسوده قدرت چسبندگی مناسبی با سطح راه ندارند و می‌توانند احتمال سرخوردن خودرو و وقوع تصادفات، از جمله برخورد‌های جلو به عقب، را افزایش دهند.

وی افزود: رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، توجه کامل به مسیر حرکت و پرهیز از هرگونه حواس‌پرتی، از دیگر الزامات رانندگی در شرایط جوی نامساعد است.

سرهنگ شکیبایی با اشاره به یکی دیگر از موارد مهم در رانندگی هنگام بارندگی تصریح کرد: برخی رانندگان در استفاده از برف‌پاک‌کن خودرو خساست به خرج می‌دهند؛ در حالی که برف‌پاک‌کن یکی از تجهیزات ضروری برای حفظ میدان دید راننده در روز‌های بارانی است و باید در مواقعی که ضرورت دارد، به‌درستی از آن استفاده شود.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با تأکید بر ضرورت اطمینان از سلامت سیستم ترمز خودرو‌ها گفت: رانندگان پیش از تردد در معابر بارانی باید از عملکرد صحیح ترمز خودروی خود اطمینان حاصل کنند، در شرایط لغزندگی سطح معابر، ترمزگیری ناگهانی می‌تواند موجب انحراف و از دست رفتن کنترل خودرو و بروز تصادف شود؛ بنابراین رانندگان باید از ترمزگیری شدید و ناگهانی خودداری کرده و با استفاده تدریجی و ملایم از ترمز، سرعت خودرو را متناسب با شرایط مسیر کاهش دهند.

وی ادامه داد: محدود شدن دید راننده در اثر تجمع قطرات باران روی شیشه، می‌تواند تشخیص موانع، عابران پیاده و خودرو‌های دیگر را دشوار کند؛ بنابراین رانندگان باید از سلامت برف‌پاک‌کن و تیغه‌های آن اطمینان داشته باشند و متناسب با شدت بارندگی از آن استفاده کنند.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا به موضوع افزایش حجم ترافیک در زمان بارندگی اشاره و تصریح کرد: افزایش تراکم ترافیکی هنگام بارش باران، موضوعی طبیعی است؛ چراکه رانندگان برای حفظ ایمنی، ناچار به کاهش سرعت هستند و همین مسئله می‌تواند موجب طولانی‌تر شدن زمان سفر شود.