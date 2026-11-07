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رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا نسبت به خطر تصادف با دانشآموزان در روزهای بارانی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ داوود شکیبایی رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفت: رانندگان باید سرعت خود را بهگونهای تنظیم کنند که در صورت مشاهده هرگونه خطر یا مانع ناگهانی، امکان کنترل وسیله نقلیه و توقف بهموقع را داشته باشند. سرعت مطمئنه در شرایط جوی نامساعد، یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از تصادفات است.
وی با اشاره به کاهش دما و افزایش احتمال بخارگرفتگی شیشه خودروها در روزهای بارانی تصریح کرد: با سرد شدن هوا و استفاده از سیستم گرمایشی خودرو، احتمال بخارگرفتگی شیشهها افزایش پیدا میکند. رانندگان باید برای رفع این مشکل از سیستم بخارزدایی و تهویه تعبیهشده در خودرو استفاده کنند تا میدان دید آنها محدود نشود.
وی ادامه داد: روشن کردن چراغهای خودرو در شرایط بارندگی نیز ضروری است تا سایر رانندگان و کاربران ترافیکی بتوانند خودرو را بهتر مشاهده کنند.
سرهنگ شکیبایی با اشاره به همزمانی بارندگیها با فعالیت مدارس و تردد دانشآموزان در ساعات ابتدایی صبح و هنگام ظهر گفت: در شرایط نامساعد جوی، به دلیل کاهش دید رانندگان و بارش باران، احتمال دیده نشدن عابران پیاده افزایش پیدا میکند. این موضوع درباره کودکان و دانشآموزان اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه آنها هنوز اشراف و آگاهی کافی نسبت به تمام مخاطرات ترافیکی ندارند.
وی افزود: والدین باید آموزشهای لازم درباره عبور ایمن از خیابان و رعایت نکات ترافیکی را به فرزندان خود ارائه کنند. از سوی دیگر، رانندگان نیز باید در ساعات رفتوآمد دانشآموزان، بهویژه در اطراف مدارس، توجه ویژهای به جلو و اطراف مسیر داشته باشند و با کاهش سرعت، مراقب تردد کودکان باشند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت فنی خودروها تصریح کرد: رانندگان باید از استاندارد بودن لاستیکهای خودرو اطمینان حاصل کنند و از تردد با لاستیکهای فرسوده و دارای آجهای ساییدهشده بپرهیزند. در شرایط لغزندگی معابر، لاستیکهای فرسوده قدرت چسبندگی مناسبی با سطح راه ندارند و میتوانند احتمال سرخوردن خودرو و وقوع تصادفات، از جمله برخوردهای جلو به عقب، را افزایش دهند.
وی افزود: رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، توجه کامل به مسیر حرکت و پرهیز از هرگونه حواسپرتی، از دیگر الزامات رانندگی در شرایط جوی نامساعد است.
سرهنگ شکیبایی با اشاره به یکی دیگر از موارد مهم در رانندگی هنگام بارندگی تصریح کرد: برخی رانندگان در استفاده از برفپاککن خودرو خساست به خرج میدهند؛ در حالی که برفپاککن یکی از تجهیزات ضروری برای حفظ میدان دید راننده در روزهای بارانی است و باید در مواقعی که ضرورت دارد، بهدرستی از آن استفاده شود.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با تأکید بر ضرورت اطمینان از سلامت سیستم ترمز خودروها گفت: رانندگان پیش از تردد در معابر بارانی باید از عملکرد صحیح ترمز خودروی خود اطمینان حاصل کنند، در شرایط لغزندگی سطح معابر، ترمزگیری ناگهانی میتواند موجب انحراف و از دست رفتن کنترل خودرو و بروز تصادف شود؛ بنابراین رانندگان باید از ترمزگیری شدید و ناگهانی خودداری کرده و با استفاده تدریجی و ملایم از ترمز، سرعت خودرو را متناسب با شرایط مسیر کاهش دهند.
وی ادامه داد: محدود شدن دید راننده در اثر تجمع قطرات باران روی شیشه، میتواند تشخیص موانع، عابران پیاده و خودروهای دیگر را دشوار کند؛ بنابراین رانندگان باید از سلامت برفپاککن و تیغههای آن اطمینان داشته باشند و متناسب با شدت بارندگی از آن استفاده کنند.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا به موضوع افزایش حجم ترافیک در زمان بارندگی اشاره و تصریح کرد: افزایش تراکم ترافیکی هنگام بارش باران، موضوعی طبیعی است؛ چراکه رانندگان برای حفظ ایمنی، ناچار به کاهش سرعت هستند و همین مسئله میتواند موجب طولانیتر شدن زمان سفر شود.