به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر آباده گفت: دوره آمادگی مهارت‌های عملیاتی با حضور ۳۰ نفر از امدادگران به مدت چهار روز با هدف ارتقای توانمندی‌های امدادگران در سه محور آموزشی شامل اصول پیمایش و ناوبری، حمایت‌های روانی و مخابرات و ارتباطات رادیویی برگزار شد.

علی سعادتمند افزود: آشنایی با این مهارت‌ها نقش مؤثری در بهبود عملکرد امدادگران، هماهنگی تیم‌های عملیاتی و ارائه خدمات مؤثرتر در حوادث و شرایط اضطراری دارد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.