به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده از نرخ‌های سود بانکی، نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان‌ماه به ۳۳.۹۲ درصد رسید؛ اتفاقی که به معنای افزایش ۹.۹۲ واحد درصدی این نرخ نسبت به سطح قبلی آن است.

به عقیده کارشناسان افزایش نرخ بهره می‌تواند نشانه‌ای از تغییر شرایط عرضه و تقاضای پول، تشدید نیاز بانک‌ها به منابع یا تغییر در نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار پول باشد.

همچنین کارشناسان افزایش نرخ بهره بین بانکی را یک سیاست انقباضی با هدف کاهش نرخ تورم می‌دانند.