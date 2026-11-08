رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کهگیلویه و بویراحمد از توقیف ۱۵ دستگاه خودرو در طرح برخورد با رانندگان فاقد گواهینامه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ سیدمحسن حسینی‌راد رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به افزایش تصادفات فوتی در روز‌های اخیر گفت: بررسی حوادث نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تصادفات منجر به فوت مربوط به رانندگانی بوده که گواهینامه رانندگی نداشته‌اند.

سرهنگ حسینی‌راد افزود: در همین راستا، طرح برخورد با رانندگان فاقد گواهینامه در دستور کار پلیس قرار گرفته و تاکنون ۱۵ دستگاه خودرو در این طرح متوقف شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به پیامد‌های قانونی رانندگی بدون گواهینامه اظهار کرد: برابر ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه در صورت وقوع تصادف می‌تواند از عوامل تشدید مسئولیت کیفری راننده باشد.

حسینی‌راد با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از حوادث رانندگی گفت: والدین باید از در اختیار قرار دادن خودرو به فرزندان فاقد گواهینامه خودداری کنند و در اجرای طرح‌های پلیس نیز همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه در تصادفات ناشی از رانندگی بدون گواهینامه، ممکن است پرداخت خسارت و دیه از سوی بیمه با محدودیت‌ها و تبعات قانونی همراه باشد، از خانواده‌ها خواست این موضوع را جدی بگیرند.

رئیس پلیس راهور استان همچنین از دستگاه قضایی خواست با رانندگان متخلف برخورد قانونی کند و در زمینه توقیف طولانی‌مدت خودرو‌های این افراد تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

حسینی‌راد در ادامه از شناسایی رانندگان تحت تأثیر مصرف الکل در برخی بررسی‌های پلیس خبر داد و افزود: موارد مثبت تست الکل بیشتر در ساعات پایانی شبانه‌روز مشاهده می‌شود.