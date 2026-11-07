یک مقام ارشد امنیتی در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی گفت: هرگونه حمله به ایران با پاسخ «فوری، نامحدود و ویرانگر» مواجه خواهد شد.

حمله به ایران با پاسخ «فوری، نامحدود و ویرانگر» مواجه خواهد شد

حمله به ایران با پاسخ «فوری، نامحدود و ویرانگر» مواجه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یک مقام ارشد امنیتی با توجه به ادامه تهدیدات نظامی دشمن، به پرس تی‌وی گفت: آمریکا و اسرائیل با هدف اعمال فشار روانی بر مردم ایران، مدام تهدید‌های خود را تکرار می‌کنند، اما باید بدانند که این تهدید‌ها هیچ تاثیری بر عزم ایران برای مقابله کوبنده با هرگونه تعرض نخواهد داشت.

وی افزود: هر ضربه‌ای علیه ایران مجوزی برای پاسخ فوری، نامحدود و پشیمان‌کننده خواهد بود و ایران در دفاع از خود هیچ محدودیتی از حیث جغرافیایی، زمانی یا بانک اهداف قائل نخواهد بود.

این مقام امنیتی تأکید کرد: ما مفهومی به‌نام حمله محدود یا کوتاه‌مدت را به رسمیت نمی‌شناسیم و پاسخ هر تجاوزی، نامحدود و فرامنطقه‌ای خواهد بود. به کشور‌های منطقه نیز هشدار داده‌ایم که هرگونه همکاری با طرف‌های متجاوز، آنها را به هدف مشروع عملیات‌های دفاعی ایران تبدیل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: هر نوع ضربه به ایران به گسترش جنگ خواهد انجامید نه خاتمه آن و دیگر نقاط منطقه هم، روی آرامش را نخواهند دید.