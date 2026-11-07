

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار داود معظمی گودرزی با اشاره به تشکیل چندین پرونده سرقت اینترنتی در روز‌های اخیر افزود: کلاهبرداران با هدایت شهروندان به صفحات جعلی، موجودی حساب‌های بانکی آنان را به سرقت می‌برند.

وی تأکید کرد: ثبت اعتراض و اصلاح اطلاعات کالابرگ فقط از طریق نشانی اینترنتی hemayat.sfara.ir امکان‌پذیر است و برای انجام این کار، نیازی به نصب نرم‌افزار جانبی یا وارد کردن اطلاعات بانکی نیست.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شهروندان خواست از ورود به لینک‌های ناشناس و دانلود برنامه از منابع نامعتبر خودداری کنند.

معظمی گودرزی همچنین اعلام کرد شهروندان در صورت مواجهه با جرائم و کلاهبرداری‌های سایبری می‌توانند به پلیس فتا مراجعه کنند یا با شماره شبانه‌روزی ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.