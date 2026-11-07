نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی گفت: نقطه عطف تاریخی این است که ایران به نقطه‌ای رسیده که می‌تواند از دشمن تضمین عینی بگیرد و این مهم به برکت مقاومت ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید جلیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در سخنانی اظهار داشت: دشمنان در جنگ ۴۰ روزه‌ تصور می‌کردند ظرف سه روز یا سه هفته به اهداف شوم خود می‌رسند اما شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد.

وی همچنین گفت: روند‌هایی در عرصه بین المللی جاری بوده که بسیاری از این روند‌ها نادرست بوده، ظالمانه و اشتباه بوده است. اما مدت‌ها و دهه‌ها به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، با مناسبات جدیدی که شکل گرفت، نزدیک به ۸۰ سال روند غلطی ادامه داشت و تا امروز هم ادامه دارد. امروز خود آنها به این باور رسیده‌اند که این روند‌ها دیگر نمی‌تواند ادامه پیدا کند.