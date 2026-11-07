سارقان میوه از باغ‌ها و مزارع شهرستان جهرم با ۱۳ فقره سرقت، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت میوه از باغ‌ها و مزارع در این شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ جمهوری قرار گرفت.

سرهنگ علی اصغر محمدپور با بیان اینکه ماموران موفق به شناسایی و دستگیری سه سارق میوه شدند افزود: متهمان به ۱۳ فقره سرقت میوه از باغ‌ها اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.