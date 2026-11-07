به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، دو مقام ارشد وزارت دادگستری ایالات متحده روز جمعه استعفا کردند.

این امر خروج چهره‌های ارشد از بدنه این وزارتخانه را پس از انتخابات میان‌دوره‌ای که طی آن جمهوری‌خواهان حامی دونالد ترامپ کنترل کنگره را از دست دادند، سرعت می‌بخشد.

کناره‌گیری «جان آیزنبرگ»، رئیس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، و «جیسون ردینگ کینونی‌یِس»، که پیگیر تحقیقات کیفری گذشته پیرامون پرونده‌های مرتبط با ترامپ بود، در پی استعفای روز پنج‌شنبه «هارمیت دیهیلون»، رئیس واحد حقوق مدنی، انجام می‌گیرد.

وزارت دادگستری اکنون در دو حوزه از برنامه‌های محوری خود، یعنی دوباره به جریان انداختن پرونده‌ها و تحقیقات گذشته و هدف قرار دادن آموزش عالی، فاقد رهبری است.

علت استعفا کینونی‌یِس یا آیزنبرگ هنوز به‌روشنی مشخص نیست. ترک مناصب دولتی از سوی مقامات ارشد ایالات متحده پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، به‌ویژه انتخاباتی که ضربه شدیدی به حزب حاکم وارد می‌کند، امری غیرمعمول نیست. دموکرات‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند تا تحقیقات گسترده‌ای درباره دولت ترامپ و فعالیت‌های تجاری او کلید بزنند.

کینونی‌یِس در مقام دادستان ایالات متحده در حوزه جنوبی فلوریدا، در کانون تلاش‌های ترامپ برای تحت‌فشار گذاشتن وزارت دادگستری جهت تحقیق درباره مخالفان سیاسی‌اش قرار داشت.

دفتر او مأموریت داشت پرونده‌ها و تحقیقات کیفری پیشین را که علیه ترامپ در موضوعاتی نظیر نگهداری اسناد محرمانه و پرونده ارتباط ستاد انتخاباتی‌اش با روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ تشکیل شده بود، مورد تحقیق، بازبینی و پیگرد قرار دهد.

این تحقیقات با هدف اثبات این فرضیه دنبال می‌شد که رئیس‌جمهور قربانی یک توطئه کیفری دیرپا بوده است. با این حال، تاکنون هیچ اتهام کیفری مستقیمی در نتیجه این تحقیقات مطرح نشده و «جوزف دی‌جنوا»، دادستانی که نظارت بر آن را بر عهده داشت، در ماه سپتامبر استعفا داده بود.

در دوران تصدی کینونی‌یِس به عنوان ارشدترین دادستان فدرال در میامی، ده‌ها تن از دادستان‌ها این دفتر را ترک کردند و برخی از دادستانی‌هایی که پرونده متهمان به یورش به ساختمان کنگره ایالات متحده در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را پیگیری می‌کردند، اخراج شدند.

دفتر کینونی‌یِس در خط مقدم کارزار‌های فشار دولت علیه ونزوئلا و کوبا قرار داشت و علیه «رائول کاسترو»، رئیس‌جمهور پیشین کوبا، اعلام جرم کیفری کرد.

همچنین دفتر او در حال محاکمه «الکس ساب»، تاجر متولد کلمبیا و از چهره‌های نزدیک به نیکلاس مادورو است که ونزوئلا او را در ماه مه استرداد کرد.

اگرچه آیزنبرگ همواره رویکردی نسبتا کم‌حاشیه و به دور از انظار عمومی داشته است، اما بخش امنیت ملی تحت امر او در برخی از جنجالی‌ترین اقدامات وزارت دادگستری از جمله یورش غیرمعمول به خانه یک خبرنگار واشنگتن‌پست در راستای تحقیقات پیرامون افشای اطلاعات، مشارکت داشت.

این بخش همچنین در طرح نخستین پرونده در یک دادگاه محرمانه که در سال ۱۹۹۶ برای رسیدگی به ادعای حضور «تروریست‌های بیگانه» تأسیس شده بود، مشارکت کرد تا یک فرد اهل افغانستان را که اقامت‌دائم قانونی داشت و هیچ اتهام کیفری متوجه‌اش نبود، اخراج کند.

این بخش همچنین پیش از انتشار میلیون‌ها پرونده مربوط به «جفری اپستین» بر اعمال ممیزی‌ها و حذف بخش‌هایی از اسناد نظارت داشت؛ اقدامی که از سوی دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان به دلیل زیاده‌روی مورد انتقاد قرار گرفت.