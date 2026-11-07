هشتمین اردوی تیم ملی قاریان نوجوان «اسوه» که از چهارشنبه ۱۳ آبان به میزبانی زنجان آغاز شده بود، روز گذشته، جمعه ۱۵ آبان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از جمله برنامه‌های اردوی تیم ملی قاریان نوجوان «اسوه»، حضور اعضای تیم ملی قاریان نوجوان در محل تجمعات مردمی زنجان واقع در میدان انقلاب اسلامی این شهر بود که چهارشنبه ۱۳ آبان مصادف با روز دانش‌آموز صورت گرفت که طی آن، اعضای این تیم به تلاوت سوره مبارکه «فتح» به شکل جمع‌خوانی پرداختند.

دیگر برنامه اعضای تیم ملی قاریان نوجوان در این اردو، حضور در دارالقرآن‌الکریم استان زنجان بود که در قالب برگزاری کارگاه تخصصی آموزش فنون و مهارت‌های تلاوت قرآن ترتیب یافت.

در این کارگاه که روز گذشته، جمعه ۱۵ آبان برگزار شد، سعید حاجیان، کارشناس تلاوت و تنغیم و در بخش‌هایی از آن سیدمصطفی حسینی، قاری بین‌المللی نکات کاربردی، فنی و تخصصی در زمینه ارتقای سطح تلاوت را یادآور شدند.