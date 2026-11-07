اداره کل هواشناسی استان یزد با صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۹، از فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید تا شدید و گاهی همراه با گردوخاک در مناطق مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد با صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۹، از فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید تا شدید و گاهی همراه با گردوخاک در مناطق مختلف استان خبر داد و نسبت به کاهش کیفیت هوا، اختلال در تردد جاده‌ای و احتمال خسارت به سازه‌های موقت هشدار داد. بر اساس این اطلاعیه، فعالیت این سامانه از اوایل وقت روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا اواخر همان روز ادامه خواهد داشت. وزش باد شدید تا شدید و در برخی نقاط وقوع تندباد‌های همراه با گردوخاک، همچنین رگبار‌های پراکنده باران و رعدوبرق از مهم‌ترین پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده در این مدت است.

طبق اعلام هواشناسی، شهرستان‌های یزد، ابرکوه، اردکان، اشکذر، بافق، بهاباد، تفت، مروست، مهریز، میبد و هرات تحت تأثیر این سامانه جوی قرار می‌گیرند.

کاهش دید افقی و کیفیت هوا، لغزندگی جاده‌ها و اختلال در تردد‌های جاده‌ای، آسیب به سازه‌های موقت و احتمال محدود قطع برق از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه اعلام شده است.

اداره کل هواشناسی استان یزد در همین راستا بر آمادگی دستگاه‌های امدادی و اجرایی، پاکسازی آبراهه‌ها و ناودان‌ها، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای و استحکام‌بخشی به سازه‌های موقت تأکید کرده است.

همچنین به شهروندان توصیه شده است از توقف و اتراق در بستر و اطراف مسیل‌ها و رودخانه‌ها، فعالیت‌های کوهنوردی و کویرنوردی و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری کنند و از تردد و فعالیت غیرضروری در مناطق مستعد گردوخاک بپرهیزند.