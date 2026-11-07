کارخانه ریخته‌گری دقیق آرتا با ۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مقامات محلی در اردبیل به بهره‌برداری رسید و مقدمات توسعه نخستین کارخانه خصوصی تولید سرم کشور نیز در این استان فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، نایب‌رئیس مجلس، استاندار اردبیل، جمعی از نمایندگان مردم و مسؤولان در مجموعه صنعت فولاد اردبیل برگزار شد.

به گفته مسئولان امر، این واحد تولیدی با ۶ کوره ۲۵ تنی و سه خط ریخته‌گری مداوم، سالانه ۳۲۰ هزار تن ظرفیت تولید فولاد را دارد و برای ۵۰۰ نفر شغل ایجاد کرده است.

فاز توسعه این کارخانه نیز با ۴۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و پیش‌بینی اشتغال ۷۰۰ نفر به‌زودی اجرا خواهد شد.

همچنین کارخانه سرم سازی آرتافارما در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل نیز مورد بازدید قرار گرفت و این واحد تولیدی علاوه بر تامین بخشی از سرم انسانی مورد نیاز نظام درمانی کشور، محصولات خود را به کشور‌های همسایه صادر می‌کند.

فاز توسعه این مجموعه با ۱۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و شامل چهار کارخانه با ۶ خط تولید دارو اجرا می‌شود و زمینه اشتغال یک‌هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

با بهره‌برداری از فاز توسعه آرتافارما، بیش از ۸۰۰ قلم داروی مورد نیاز کشور تولید خواهد شد و می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات دارو کمک کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از کارخانه نساجی اردبیل نیز بازدید کرد و این کارخانه با اشتغال بیش از یک‌هزار نفر، به‌عنوان بزرگ‌ترین کارخانه نساجی کشور و خاورمیانه شناخته می‌شود و زنجیره تولید از پنبه تا پوشاک را پوشش می‌دهد و انواع پارچه و پوشاک مورد نیاز گروه‌های سنی مختلف را تولید می‌کند.

با واگذاری کارخانه به سرمایه‌گذار جدید، بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این مجموعه انجام شده است و با خرید و واردات ماشین‌آلات جدید و توسعه خطوط تولید، پیش‌بینی می‌شود تعداد شاغلان کارخانه تا پایان سال جاری افزایش چشمگیر داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز شنبه به اردبیل سفر کرده است و برنامه‌های سفر یک روزه وزیر در اردبیل بررسی و بازدید چند طرح، افتتاح یک واحد تولیدی و صنعتی، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و نشست با فعالان اقتصادی اعلام شده است.