به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ۳.۵ تن سیم و کابل برق شرکت توزیع برق که قرار بود زیر پوشش بار ضایعات از اصفهان خارج و به تهران منتقل شود، با رصد اطلاعاتی پلیس آگاهی در کمتر از پنج ساعت کشف شد.

سرهنگ حسن‌علی اکبری افزود: این محموله به ارزش ۱۳ میلیارد تومان که یک مالخر حرفه‌ای از سه سارق خریداری کرده و با جداسازی و آماده‌سازی آن، قصد داشت رد سرقت را در چرخه خریدوفروش ضایعات پنهان کند کشف و متهم دستگیر شد.