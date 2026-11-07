بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی معاون برق و انرژی وزیر نیرو، جمعی از مدیران ارشد وزارت نیرو، مدیران عامل شرکت‌های تابعه و فعالان بخش خصوصی، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد تخصصی سالانه با شعار محوری "صنعت برق، اساس تاب‌آوری" و با هدف معرفی آخرین دستاوردها، فناوری‌ها و ظرفیت‌های صنعت برق کشور، آغاز به کار کرد.

بیست‌وششمین دوره این نمایشگاه از ۱۶ تا ۱۹ آبان‌ ۱۴۰۵ برپا است و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تخصصی سالانه صنعت برق کشور، بستر مناسبی را برای تبادل دانش و تجربه، معرفی توانمندی‌های فناورانه و توسعه تعاملات و همکاری‌های تخصصی میان فعالان این صنعت فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش، در این دوره از نمایشگاه، ۴۲۰ شرکت شامل ۳۵۰ شرکت داخلی و ۷۰ شرکت خارجی حضور دارند و تازه‌ترین محصولات، دستاوردها، فناوری‌های نوین و توانمندی‌های تخصصی خود را در بخش‌های مختلف زنجیره صنعت برق به نمایش گذاشته‌اند.

ارتقای توانمندی‌های داخلی، گسترش همکاری‌های تخصصی، تقویت مشارکت بخش خصوصی و افزایش تاب‌آوری صنعت برق و توسعه فناوری و نوآوری، از مهم‌ترین محور‌های این رویداد چهارروزه به شمار می‌روند.