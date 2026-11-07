فرخ علیخانی گفت: با ۲۰ هزار تن آواربرداری از پالایشگاه‌های موشک‌خورده پارس جنوبی و آغاز بازسازی‌ها، ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه برگشته است و بخشی هم تا پیش از زمستان بازخواهدگشت.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ سرپرست شرکت ملی نفت ایران سه‌شنبه در بازدید از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی از جنگ، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار صداوسیما گفت: همکاران من در همه ارکان وزارت نفت در بخش‌های گاز و نفت، یک ترکیب برنده تشکیل دادند و با کار شبانه‌روزی در پالایشگاه‌های آسیب‌دیده از یورش‌های آمریکایی ـ صهیونی کاری شبیه معجزه انجام داده‌اند.

فرخ علیخانی افزود: ما در این چهار پالایشگاه آسیبدیده، ۲۰ هزار تن آواربرداری شد که میزان بسیار بزرگی است؛ همکاران ما تکه‌هایی را که می‌شد دوباره استفاده کرد، جاگذاری کردند و در این مدت کار‌های خلاقانه و نوآوری‌های بزرگی انجام دادند.

او اضافه کرد: روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۱۴ که این حادثه اتفاق افتاد تا دو روز که آتش‌سوزی بود و پس از مهار آتش و از یک فروردین چند برنامه داشتیم که آنی، کوتاه‌مدت، میانمدت و بلندمدت بودند و با انجام برنامه‌های آنی و کوتاه‌مدت، حجم زیادی از گاز برگشت.

علیخانی ادامه داد: حجم باقی‌مانده هم دو بخش کردیم؛ یک بخش را تمام تلاش خود را کردیم که تا زمستان امسال به شبکه برگردد و یک بخش هم برای سال آینده برخواهدگشت.

سرپرست شرکت ملی نفت ایران گفت: کارکنان زندگی خود را این‌جا گذاشته‌اند و کارفرما و پیمانکاران و سازندگان همه در همه جبهه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی کار می‌کنند.

علیخانی افزود: از مردم ایران هم خواهش دارم که ما مانند همیشه که در فراز‌ها و فرود‌ها کنار هم بودیم، این بار هم در کنار هم باشیم؛ و ملت بداند که مانند جوان‌های نظامی که شاهکار کردند، سرباز‌های صنعتی آنان هم برای تأمین انرژی کشور همه تلاش خود را خواهند کرد و کار‌های بزرگی در دست انجام است.