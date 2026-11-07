به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران اولین روز معاملاتی هفته را سبز پوش آغاز به کار کرد. در معاملات امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ شاخص کل با ثبت بازدهی ۲.۱۶ درصدی و افزایش ۱۷۰ هزار و ۹۳۱ واحدی به ۸ میلیون و ۸۳ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱.۳۹ درصدی و افزایش ۳۱ هزار و ۸۶ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۶ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به صندوق‌های سهامی، گروه فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۸۷ درصد بازار معادل حدود ۸۱۰ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.