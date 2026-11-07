

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیکار‌های آزاد شمشیربازی جوانان دختر در دو اسلحه اپه و سابر ۱۴ و ۱۵ آبان در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار شد.

در رقابت‌های اسلحه اپه، ۸۷ شمشیرباز حضور داشتند که در پایان، مینا براتی از اصفهان عنوان قهرمانی را به دست آورد. آتریسا شیخ‌الاسلامی، دیگر نماینده اصفهان، در جایگاه دوم ایستاد و فاطمه آخوندی و مهیا پورحسینی‌نژاد، هر دو از استان یزد، به‌صورت مشترک سوم شدند.

در اسلحه سابر نیز ۱۱۲ ورزشکار مسابقه دادند که آیسان گنجی از تهران و کیمیا هدایتی از یزد اول و دوم شدند و عنوان سوم مشترک به تارا جمالی از گیلان و هستی منصوری از یزد رسید.

این مسابقات با حضور و نظارت کادر فنی تیم‌های ملی برگزار شد.