در پی تشدید بارندگی‌ها و احتمال وقوع سیلاب در کردستان دستگاه‌های اجرایی به حالت آماده‌باش درآمده‌اند و بارش‌ها همچنین خسارت‌هایی به برخی مناطق استان وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بارش‌های شدید و رعدوبرق در کردستان علاوه بر لغزندگی جاده‌ها خطر سیلاب و خسارت به برخی مناطق را به همراه داشته است.

در مریوان برخورد صاعقه به یک منزل مسکونی در محله چراغی، موجب سوختن تجهیزات برقی و تخریب بخشی از نمای ساختمان شد حادثه‌ای که خوشبختانه تلفات جانی در بر نداشت.

هم‌زمان، دستگاه‌های اجرایی و امدادی با آماده‌باش و اجرای اقدامات پیشگیرانه از جمله لایروبی رودخانه‌ها و بازگشایی مسیرهای عبور آب، برای مقابله با پیامدهای بارندگی‌ها آمادگی دارند.

در محورهای مواصلاتی نیز بارش و لغزندگی گزارش شده و گردنه تته در محور سروآباد ـ اورامان به علت بارش شدید و مه غلیظ مسدود است.

همچنین هواشناسی از تداوم فعالیت سامانه بارشی تا ظهر دوشنبه، احتمال بارش برف در ارتفاعات و کاهش حدود ۱۰ درجه‌ای دما خبر داده است.

در پی هشدار قرمز هواشناسی، مدارس استان هم امروز غیرحضوری اعلام شد و آموزش از طریق شبکه شاد دنبال می‌شود.

مسئولان نیز از مردم خواسته‌اند از سفرهای غیرضروری توقف در حاشیه رودخانه‌ها و تردد در مسیرهای مستعد سیلاب خودداری کنند.