سرپرست انجمن ورزش‌های هوائی کشور گفت: مسابقات پاراگلایدینگ رشته فرود دقت، قهرمانی کشور با شرکت ۴۳ ورزشکار، برای نخستین بار به میزبانی گیلان در رودسر برگزار شد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بنیامین حسینی محق در حاشیه برگزاری این مسابقات که در ساحل رودسر برگزار شد، گفت: این دوره از مسابقات پس از وقفه یک ساله در کشور، برای نخستین بار در گیلان در شهر رودسر برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها ۳۲ ورزشکار مرد و زن از ۱۱ استان کشور در قالب ۸ تیم شرکت و در ۳ روز با یکدیگر رقابت کردند.

سرپرست انجمن ورزش‌های هوائی کشور با اشاره به موقعیت و بستر‌های مناسب در سواحل رودسر برای برگزاری مسابقات هوایی، گفت: موقعیت کم نظیر ساحل این شهر فرصتی مناسب برای برگزاری مسابقات رشته‌های هوایی است و در آینده نزدیک برای برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف هوایی در این شهر برنامه ریزی خواهیم کرد.

بنیامین حسینی محق افزود: از آقایان، علی زائری از بوشهر، فرید مولودی از کردستان و محمود دهگان نیا از زنجان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم این مسابقات و در رده بانوان، رویا ولایتی از بوشهر، یاسمین علیرضازاده از خراسان رضوی و نیلوفر سیاح از فارس جایگاه‌های اول تا سوم را کسب کردند.