رضا شبانی، کماندار استان یزد، در سومین دوره مسابقات رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان با کسب مقام دوم رشته ریکرو مردان، بر سکوی نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سومین دوره مسابقات رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان به مدت دو روز و با حضور کمانداران مرد و زن در دو رشته ریکرو و کامپوند برگزار شد.

در پایان رقابت‌های ریکرو مردان، فرساد حاجتی عنوان قهرمانی را کسب کرد، رضا شبانی از استان یزد به مقام نایب‌قهرمانی رسید و محمدحسین گلشنی نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در این دوره از مسابقات، کمانداران در بخش‌های مختلف ریکرو و کامپوند مردان و بانوان با یکدیگر به رقابت پرداختند و نفرات برتر هر بخش معرفی شدند.