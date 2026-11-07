به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون استاندار و فرماندار ویژه چابهار گفت: این طرح به‌صورت پایلوت و با هدف تسهیل دسترسی شهروندان، ساکنان شهر‌های اطراف و مسافران به بنزین سوپر و ارتقای خدمات سوخت‌رسانی اجرا شده است.

علیرضا نورا افزود: با توجه به موقعیت گردشگری و تجاری این شهرستان و تردد بالای خودروها، می‌تواند بخشی از نیاز رانندگان و مسافران را تأمین کند و زمینه دسترسی آسان‌تر به خدمات متنوع سوخت‌رسانی را فراهم آورد.