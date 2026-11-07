سخنگوی هماهنگی جلیقه زرد‌های فرانسه گفت: ۲ جبهه وجود دارد جبهه دموکراسی و جمهوری که ما در آن قرار داریم و جبهه اقتدارگرایی که امانوئل مکرون در آن قرار دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از آناتولی، بِنژامَن بال، سخنگوی هماهنگی «جلیقه‌ زردها»، روز جمعه از معترضان خواست از دستورات رسمی سرپیچی کنند و روز شنبه، به‌ جای مسیر جایگزینی که مقامات برای تظاهرات سراسری تعیین کرده‌ اند، در میدان «کنکورد» پاریس گرد هم آیند.

بنژامن بال در مصاحبه‌ ای با شبکه تلویزیونی «فرانس‌ انفو» گفت: «فردا ساعت ۲ بعد از ظهر به میدان کنکورد می‌ رویم و تا ساعت ۷ عصر آنجا خواهیم ماند. ما از مردم می‌ خواهیم که دست به نافرمانی جمعی بزنند و به آنجا بیایند و به مسیر جایگزین تحمیل شده از سوی مقامات نروند.»

نماینده امور هماهنگی «جلیقه‌ زردها»، مسیر جایگزینِ پیشنهادی مقامات را «بیهوده» خواند و گفت: معترضان باید در برابر آنچه که او آن را محدود کردنِ آزادی تظاهرات می‌ داند، ایستادگی کنند.

او افزود: «ما معتقدیم زمان آن فرا رسیده که به پا خیزیم؛ زمان آن است که اعلام کنیم دو جبهه وجود دارد: یک سو، جبهه دموکراسی و جمهوری است که ما در آن قرار داریم و سوی دیگر، جبهه اقتدارگرایی است؛ یعنی جبهه امانوئل مکرون.»

این مسئول گروه جلیقه زردها همچنین از محدودیت‌ های مکرر درخصوص مسیرهای راهپیمایی ها انتقاد کرد و آن را دخالت بیش‌ از حدِ دولت در برگزاری این تجمعات دانست.

او گفت: «وقتی می‌ خواهید که به اقتدارگرایی اعتراض کنید، نمی‌ توانید بارها و بارها بپذیرید که مسیرهای راهپیمایی تان از سوی شخصِ رئیس‌ جمهور تعیین و دیکته شود.»

این فراخوان در آستانه چهارمین روز بسیج سراسری به ابتکار «جلیقه‌ زردها»، اتحادیه‌ های کارگری و جنبش‌ های دانشجویی و دانش‌ آموزی که برای شنبه، ۷ نوامبر برنامه‌ ریزی شده است، مطرح می‌ شود.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، با اشاره به خطر بروز خشونت و اغتشاش، از استقرار حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم در سراسر کشور خبر داد.

مقامات برنامه‌ های ویژه‌ ای برای محافظت از مراکز شهرها و نگه داشتن تجمعات در خارج از این بخش ها، در نظر گرفته‌ اند. وزیر کشور فرانسه همچنین در خصوص فراخوان‌ های خشونت و شورش که در شبکه‌ های اجتماعی منتشر شده است، هشدار داد.