مسابقات بین‌المللی هنر رزمی توان با شرکت ۶ تیم در تهران برگزار شد و تیم ایران به عنوان نخست دست یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ مسابقات بین‌المللی هنر رزمی توان گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار با حضور کشور‌های ایران، گرجستان، پاکستان، عراق، افغانستان و ارمنستان در شهر ری برگزار شد.

این رقابت‌ها در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو بخش مبارزه پرتوان و هنر‌های فردی پیگیری شد که در مجموع امتیازات انقرادی و تیمی، تیم ایران به عنوان نخست دست یافت.

تیم‌های ارمنستان و افغانستان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.