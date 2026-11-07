تیم نساجی مازندران در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز شنبه در تهران به مصاف پیکان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیم نساجی مازندران در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز شنبه در تهران به مصاف پیکان می‌رود.

دیدار‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ با برگزاری سه دیدار پیگیری می‌شود.

در یکی از دیدار‌های امروز؛ تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه در تهران به مصاف پیکان می‌رود.

نساجی که هفته گذشته در دیداری خانگی با یک گل مغلوب پرسپولیس شد امروز برای جبران آن شکست و کسب امتیاز راهی پایتخت شد.

شاگردان سعید دقیقی تلاش می‌کنند با کسب حداکثر امتیاز در این بازی، جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشند.

بیژن حیدری دیدار تیم‌های پیکان و نساجی را سوت می‌زند. حیدری با کمک بهمن عبدالهی، احد سلطانی و حسین زمانی این دیدار را قضاوت می‌کند. همچنین موعود بنیادی فرد با کمک فرهاد مروجی داور VAR این دیدار هستند.

نساجی اکنون با ۱۱ امتیاز در رده دوازدهم جدول جای دارد و شاگردان ساکت الهامی در تیم پیکان با ۱۳ امتیاز در رده یازدهم جدول جای گرفته‌اند.

نتایج و برنامه هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال:

پنجشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۵

* شمس آذر قزوین ۰ صنعت نفت آبادان ۱

جمعه ۱۵ آبان

* سپاهان اصفهان ۴ ملوان بندرانزلی ۰

* آلومینیوم اراک ۱ مس شهربابک ۰

* پرسپولیس ۱ فجر سپاسی شیراز ۲

* چادرملو اردکان ۱ فولاد خوزستان ۱

شنبه ۱۶ آبان

* پیکان تهران - نساجی مازندران

داور: بیژن حیدری کمک ها: بهمن عبدالهی، احد سلطانی و حسین زمانی ناظر: حیدر شکور داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: فرهاد مروجی

* تراکتور تبریز - خیبر خرم آباد

داور: وحید کاظمی کمک ها: دانیال باشنده، وحید سیفی و شاهین یزدانی ناظر: رسول فروغی داور VAR: میثم حیدری کمک: حامد سیری

* استقلال خوزستان - استقلال تهران

داور: کوپال ناظمی کمک ها: علیرضا ایلدروم، محسن بابایی و رسول اولیایی ناظر:حسین خانبان داور VAR: پیام حیدری کمک: علی احمدی

یکشنبه ۱۷ آبان

* گل گهر سیرجان - ذوب آهن اصفهان

داور:حسن اکرمی کمک ها: حمیدرضا افشون، علیرضا صیاد و پوریا افشاریان ناظر: داود رفعتی داور VAR: امیر عرب براقی کمک: آبان نصیری