معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه به دلیل کمبود بودجه ۱۰ درصد از برنامه توسعه سامانه‌های نوین آبیاری اجرایی شده، تصریح کرد: عملیاتی سازی تکالیف قید شده در برنامه هفتم برای گسترش سامانه‌های نوین آبیاری به تامین اعتبارات مالی نیاز دارد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفر گوهرکانی با تاکید بر اینکه برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کمبود فنی و اجرایی نداریم، اظهار داشت: مهم‌ترین مانع توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در کشور کمبود منابع مالی است.

وی افزود: از نظر فنی و اجرایی محدودیتی برای توسعه این سامانه‌ها وجود ندارد، اما تامین نشدن اعتبارات دولتی متناسب با سطح اجرای طرح‌ها، روند پیشرفت آنها را با مشکل رو‌به‌رو می‌کند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تکالیف قید شده در برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: براساس قانون باید سالانه ۲۰۰ هزار هکتار سامانه‌های نوین آبیاری و ۱۵۰ هزار هکتار سامانه‌های آبیاری هوشمند و زیرسطحی انجام شود که تحقق آن به حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال نیاز دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از هزینه‌ها باید توسط بهره برداران تامین شود، تصریح کرد: سهم دولت در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، بسته به نوع طرح، بین ۵۰ تا ۸۵ درصد است و امسال این رقم در برخی از طرح‌ها به ۵۰ درصد کاهش یافته و برنامه‌ریزی فعلی نیز بر همین مبنا انجام می‌شود.

گوهرکانی درباره میزان اجرای قانون از ابتدای سال تاکنون اظهار داشت: امسال تاکنون کمتر از ۱۰ درصد منابع مورد نیاز این بخش تامین شده است و همین مسئله، اجرای طرح‌ها و پرداخت مطالبات پیمانکاران، تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات آبیاری را با مشکل رو‌به‌رو کرده است.

سرپرست معاونت آب و خاک بخش کشاورزی در همین حال مشارکت کشاورزان در اجرای طرح‌های نوین آبیاری را ضروری خواند و اذعان داشت: سامانه‌های نوین آبیاری یک اقدام لوکس و انتخابی نیست، بلکه ضرورتی برای عبور از بحران آب، افزایش راندمان آبیاری و ارتقای بهره‌وری تولیدات کشاورزی است.