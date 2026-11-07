به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هاجر براتی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی‌شهر گفت: راه‌اندازی این مرکز گامی در مسیر ارتقای سلامت دهان و دندان شهروندان درچه و توسعه خدمات سلامت با همراهی خیران است.

سلیمانی رئیس هیئت‌مدیره خیریه علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) درچه نیز با اشاره به اقدامات این خیریه در حوزه سلامت گفت: تجهیز مرکز ۲۲ بهمن به دستگاه‌های تخصصی قلب و چشم‌پزشکی، تأمین دستگاه رادیوگرافی و فسفرپلیت و راه‌اندازی و تجهیز واحد تجمیعی دندانپزشکی درچه، از جمله اقدامات خیران این مجموعه است.

در این مراسم از خیران مشارکت‌کننده در راه‌اندازی این واحد با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.

واحد تجمیعی دندانپزشکی مرکز سلامت درچه در حال حاضر روز‌های یکشنبه و سه‌شنبه در نوبت صبح آماده ارائه خدمات به شهروندان است.