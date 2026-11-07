جودوکار مستعد هیئت جودو شهرستان سراب و دعوت‌ شده به اردوی تیم ملی با عقد قراردادی به تیم استقلال پیوست تا در رقابت‌های لیگ آینده‌سازان جودو کشور به میدان برود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،نازنین راستگو جودوکار مستعد هیئت جودو شهرستان سراب و دعوت‌ شده به اردوی تیم ملی با عقد قراردادی به تیم استقلال پیوست تا در رقابت‌های لیگ آینده‌سازان جودو کشور به میدان برود.

گفتنی است این قرارداد در راستای حضور در فصل جدید مسابقات لیگ آینده‌سازان کشور منعقد شده و فرصتی ارزشمند برای این جودوکار سرابی به شمار می‌رود تا توانمندی‌های فنی و ورزشی خود را در سطح ملی به نمایش بگذارد.

لازم به ذکر است نازنین راستگو پیش از این نیز با کسب نشان برنز مسابقات کشوری جودو و دعوت به اردوی تیم ملی شایستگی‌های خود را به اثبات رسانده است.