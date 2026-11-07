

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ همزمان با ایام شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا(س)قهرمانان خوشنامی مهمان مردم ولایی و لرستان هستند که در راه ارزشها و آرمانهای سرخ حسینی(ع) به شهادت رسیدند؛ قهرمانانی که سال‌ها در سایه گمنامی میهمان مادر بی نشان حضرت ام ابیها (س) بودند و اینک لاله های فاطمی آمده اند و همه جا از شمیم عطر بهشتی شهدای گمنام عطر آگین شده است.



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان گفت:پیکر پاک دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ به شهرستان بروجرد رسید و امشب این لاله های فاطمی میهمان مردم ولایی و شهید پرور این شهرستان در اجتماع شبانه ی سنگر دفاع از ولایت و وطن هستند.

مصطفی آزادبخت افزود: همچنین مراسم استقبال از شهدای گمنام فردا یکشنبه هفدهم آبان‌ پیکر شهدا از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۱ در بخش اشترینان حضور خواهد داشت و از ساعت ۱۴ تا ۱۶ مردم بخش‌های چالانچولان و چغابدار دورود میزبان این شهدا خواهند بود.همچنین ساعت ۲۰، آیین استقبال در تجمعات شبانه شهر دورود برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید لرستان با اشاره به ادامه برنامه‌ها در روز دوشنبه هجدهم آبان‌ماه، گفت: پیکر مطهر شهدا از ساعت ۸ صبح تا ۱۲:۳۰ دقیقه در مدارس شهر دورود مورد استقبال دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و از ساعت ۱۴ تا ۱۶ نیز مراسم استقبال در شهرستان ازنا برگزار خواهد شد. این شهدا ساعت ۲۰ همان روز در تجمعات شبانه الیگودرز حضور خواهند یافت.

وی بیان کرد: روز سه‌شنبه نوزدهم آبان‌ماه، پیکر شهدا از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح در شهرهای چمن سلطان و شاپورآباد الیگودرز تشییع می‌شود و از ساعت ۱۴ تا ۱۶ نیز شهرستان سلسله میزبان این شهدا خواهد بود. همچنین ساعت ۲۰، آیین استقبال در تجمعات شبانه شهرستان دلفان و شهر نورآباد برگزار می‌شود.

آزادبخت افزود: روز چهارشنبه بیستم آبان‌ماه، مراسم تشییع شهدا از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در شهر فیروزآباد برگزار می‌شود و از ساعت ۱۴ تا ۱۶ نیز مردم شهرستان چگنی میزبان پیکر مطهر این شهدا خواهند بود. در ادامه، پیکر شهدا در تجمعات شبانه مردم کوهدشت حضور پیدا می‌کند.

وی با اشاره به برنامه روز پنجشنبه بیست‌ویکم آبان‌ماه اظهار کرد: مردم شهرستان رومشکان از ساعت ۸ تا یازده صبح میزبان این شهدا خواهند بود و مراسم تشییع نیز از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در شهرستان پلدختر برگزار می‌شود. شامگاه پنجشنبه، پیکر مطهر شهدا در تجمعات شبانه مردم خرم‌آباد، در دو منطقه چهارباغ گلدشت و خیابان انقلاب مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در پایان گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، ساعت ۱۰ صبح از محل مصلی خرم‌آباد و با حضور مردم مؤمن و شهیدپرور این شهر برگزار می‌شود.

آزادبخت همچنین بر ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاه‌های متولی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم‌ها تأکید کرد و گفت: اطلاعیه‌های تکمیلی درباره این برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد.