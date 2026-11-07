به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "سیدسعید عزیزی" گفت: در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی پلیس برای مقابله با سرقت، تیم تجسس کلانتری ۱۱ امام علی (ع) با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های مستمر، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار در سطح حوزه استحفاظی شدند.

وی با بیان اینکه در جریان این عملیات، اموال مسروقه شامل ۲ دستگاه دوچرخه، ۲ دستگاه موتورسیکلت، مقداری کابل و تعدادی لوازم سرقتی از منازل و اماکن عمومی کشف شد، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.