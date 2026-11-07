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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از افزایش ۱۰ برابری حجم ترانزیت از مسیر این بندر در ماههای اخیر خبر داد و گفت: بهرهبرداری از خطآهن چابهار ـ زاهدان، ضمن تقویت جایگاه ایران در کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب، ظرفیتهای تازهای برای توسعه تجارت، سرمایهگذاری و دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی و روسیه ایجاد میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خطآهن ۷۳۰ کیلومتری چابهار ـ زاهدان یکی از زیرساختهای راهبردی حملونقل کشور به شمار میرود که با اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی ایران، زمینه توسعه مسیرهای تجاری و ترانزیتی و دسترسی به بازارهای منطقهای را فراهم میکند.
این مسیر ریلی بهعنوان یکی از حلقههای کلیدی کریدور بینالمللی حملونقل شمال ـ جنوب، نقش مهمی در توسعه ارتباطات تجاری میان ایران، هند و روسیه خواهد داشت و امکان انتقال کالا از بندر چابهار به کشورهای همسایه و بازارهای آسیای مرکزی را تقویت میکند.
اتصال بنادر جنوبی کشور به شبکههای حملونقل منطقهای و مسیرهای منتهی به دریای خزر، علاوه بر افزایش ظرفیت ترانزیتی ایران، میتواند زمینه دسترسی گستردهتر به بازارهای افغانستان، آسیای مرکزی و روسیه را فراهم کند.
بر اساس برآوردهای اعلامشده، مسیر تجاری چابهار در مقایسه با مسیر کانال سوئز حدود ۴۰ درصد کوتاهتر و ۳۰ درصد ارزانتر خواهد بود. خطآهن چابهار ـ زاهدان دارای ۳۹ تونل، ۲۰۱ پل و ۳۳ ایستگاه است و ظرفیت جابهجایی سالانه حدود هفت میلیون تن بار و یک میلیون مسافر را خواهد داشت. بهرهبرداری از این مسیر نیز طی دو تا سه ماه آینده پیشبینی شده است.
حجم ترانزیت از مسیر چابهار ۱۰ برابر شده است
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به رشد قابلتوجه فعالیتهای ترانزیتی از مسیر این بندر اظهار داشت: حجم ترانزیت طی چند ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰ برابر افزایش یافته است.
محمد سعید اربابی با تأکید بر نقش خطآهن چابهار ـ زاهدان در توسعه مبادلات تجاری منطقه افزود: بهرهبرداری از این مسیر ریلی میتواند حجم ترانزیت را بیش از پیش افزایش دهد و فرصتهای جدیدی در حوزه سرمایهگذاری، تولید، صادرات و صادرات مجدد ایجاد کند.
وی همچنین با اشاره به تحولات و تنشهای نظامی با ایالات متحده و تأثیر آن بر کاهش فعالیتهای کشتیرانی خاطرنشان کرد: هند از پروژه بندر چابهار خارج نشده و همچنان در این پروژه مشارکت فعال دارد.
اربابی با تأکید بر تداوم مشارکت هند در این پروژه اعلام کرد: سازمان منطقه آزاد چابهار از سرمایهگذاری تمامی کشورها، بهجز کشورهای متخاصم، در پروژههای بندری استقبال میکند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه با اشاره به روابط و همکاریهای منطقهای اظهار داشت: همکاری با پاکستان و افغانستان همچنان برقرار و مستحکم است و فعالیتهای تجاری و ترانزیتی در این حوزه فراتر از سطوح پیشین گسترش یافته است.
چابهار؛ پیونددهنده بازارهای آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و روسیه
توسعه زیرساختهای ریلی و لجستیکی چابهار، علاوه بر ایجاد ظرفیتهای جدید برای تجارت ایران و هند، میتواند جایگاه این بندر را در شبکه ترانزیت منطقهای ارتقا دهد و مسیر دسترسی به بازارهای آسیای جنوبی، افغانستان، آسیای مرکزی و روسیه را تقویت کند.
افزایش ظرفیتهای ترانزیتی، جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه صادرات و صادرات مجدد و گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله فرصتهایی است که با تکمیل و بهرهبرداری از اتصال ریلی چابهار ـ زاهدان پیش روی این منطقه قرار خواهد گرفت.