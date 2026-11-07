مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از افزایش ۱۰ برابری حجم ترانزیت از مسیر این بندر در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: بهره‌برداری از خط‌آهن چابهار ـ زاهدان، ضمن تقویت جایگاه ایران در کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب، ظرفیت‌های تازه‌ای برای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی به بازار‌های آسیای مرکزی و روسیه ایجاد می‌کند.

رشد ۱۰ برابری ترانزیت چابهار در آستانه تکمیل اتصال ریلی به شبکه تجارت منطقه‌ای

رشد ۱۰ برابری ترانزیت چابهار در آستانه تکمیل اتصال ریلی به شبکه تجارت منطقه‌ای

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خط‌آهن ۷۳۰ کیلومتری چابهار ـ زاهدان یکی از زیرساخت‌های راهبردی حمل‌ونقل کشور به شمار می‌رود که با اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی ایران، زمینه توسعه مسیر‌های تجاری و ترانزیتی و دسترسی به بازار‌های منطقه‌ای را فراهم می‌کند.

این مسیر ریلی به‌عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال ـ جنوب، نقش مهمی در توسعه ارتباطات تجاری میان ایران، هند و روسیه خواهد داشت و امکان انتقال کالا از بندر چابهار به کشور‌های همسایه و بازار‌های آسیای مرکزی را تقویت می‌کند.

اتصال بنادر جنوبی کشور به شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای و مسیر‌های منتهی به دریای خزر، علاوه بر افزایش ظرفیت ترانزیتی ایران، می‌تواند زمینه دسترسی گسترده‌تر به بازار‌های افغانستان، آسیای مرکزی و روسیه را فراهم کند.

بر اساس برآورد‌های اعلام‌شده، مسیر تجاری چابهار در مقایسه با مسیر کانال سوئز حدود ۴۰ درصد کوتاه‌تر و ۳۰ درصد ارزان‌تر خواهد بود. خط‌آهن چابهار ـ زاهدان دارای ۳۹ تونل، ۲۰۱ پل و ۳۳ ایستگاه است و ظرفیت جابه‌جایی سالانه حدود هفت میلیون تن بار و یک میلیون مسافر را خواهد داشت. بهره‌برداری از این مسیر نیز طی دو تا سه ماه آینده پیش‌بینی شده است.

حجم ترانزیت از مسیر چابهار ۱۰ برابر شده است

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به رشد قابل‌توجه فعالیت‌های ترانزیتی از مسیر این بندر اظهار داشت: حجم ترانزیت طی چند ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰ برابر افزایش یافته است.

محمد سعید اربابی با تأکید بر نقش خط‌آهن چابهار ـ زاهدان در توسعه مبادلات تجاری منطقه افزود: بهره‌برداری از این مسیر ریلی می‌تواند حجم ترانزیت را بیش از پیش افزایش دهد و فرصت‌های جدیدی در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و صادرات مجدد ایجاد کند.

وی همچنین با اشاره به تحولات و تنش‌های نظامی با ایالات متحده و تأثیر آن بر کاهش فعالیت‌های کشتیرانی خاطرنشان کرد: هند از پروژه بندر چابهار خارج نشده و همچنان در این پروژه مشارکت فعال دارد.

اربابی با تأکید بر تداوم مشارکت هند در این پروژه اعلام کرد: سازمان منطقه آزاد چابهار از سرمایه‌گذاری تمامی کشورها، به‌جز کشور‌های متخاصم، در پروژه‌های بندری استقبال می‌کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه با اشاره به روابط و همکاری‌های منطقه‌ای اظهار داشت: همکاری با پاکستان و افغانستان همچنان برقرار و مستحکم است و فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی در این حوزه فراتر از سطوح پیشین گسترش یافته است.

چابهار؛ پیونددهنده بازار‌های آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و روسیه

توسعه زیرساخت‌های ریلی و لجستیکی چابهار، علاوه بر ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تجارت ایران و هند، می‌تواند جایگاه این بندر را در شبکه ترانزیت منطقه‌ای ارتقا دهد و مسیر دسترسی به بازار‌های آسیای جنوبی، افغانستان، آسیای مرکزی و روسیه را تقویت کند.

افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و صادرات مجدد و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های منطقه از جمله فرصت‌هایی است که با تکمیل و بهره‌برداری از اتصال ریلی چابهار ـ زاهدان پیش روی این منطقه قرار خواهد گرفت.