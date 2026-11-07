سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه، از ورود ۹ تور گردشگری از ابتدای فصل پاییز، هم زمان با آغاز فصل گردشگری خراسان جنوبی، به این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه، با اشاره به حضور گردشگرانی از استان‌های تهران، مازندران، گیلان، کرمانشاه، اصفهان، یزد، خراسان رضوی و همچنین تور‌های گردشگری داخل استان گفت: از ابتدای فصل پاییز تاکنون، ۹ تور گردشگری با هدف بازدید از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان سربیشه وارد این منطقه شده‌اند.

هادی حق‌پناه، افزود: در برنامه بازدید این تورها، روستا‌های هدف گردشگری چنشت و ماخونیک در صدر مقاصد گردشگری قرار داشته‌اند که نشان‌دهنده جذابیت و ظرفیت بالای این دو روستای شاخص در معرفی هویت فرهنگی، معماری بومی، آداب و رسوم و جاذبه‌های طبیعی منطقه است.

وی با بیان اینکه فصل پاییز فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی و شهرستان سربیشه به گردشگران سراسر کشور است، افزود: تداوم حضور تور‌های گردشگری می‌تواند نقش مؤثری در رونق گردشگری، معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده، حمایت از جوامع محلی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای ساکنان روستا‌های هدف گردشگری داشته باشد.