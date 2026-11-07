ساحل عاج با پیشی گرفتن از مالزی، به دومین صادرکننده کائوچوی طبیعی در جهان تبدیل شده است.

​به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از ابیجان، در دومین دوره همایش کشوری روز‌های کائوچوی طبیعی ساحل عاج که پنج شنبه و جمعه در ابیجان، پایتخت اقتصادی و بزرگ‌ترین شهر کشور برگزار شد، اعلام شد که اولین بار کائوچوی طبیعی با عبور از کاکائو به نخستین محصول صادراتی این کشور از نظر حجم و دومین محصول از نظر ارزش تبدیل شده است.

ساحل عاج تولید کننده بیش از ۴۵ درصد کاکائو در جهان است. این جهش، ساحل‌عاج را ظرف ۲۰ سال به دومین صادرکننده بزرگ کائوچوی طبیعی جهان (پس از تایلند) ارتقا داده است.

​ساحل عاج که پیش از این کنترل اصلی گردش جهانی کاکائو را در اختیار داشت، اکنون در حوزه حیاتی کائوچو نیز به یک قدرت اصلی جهانی تبدیل شده است.

تولید کائوچوی طبیعی در این کشور از ۱۶۴ هزار تن در سال ۲۰۰۵ به ۲ میلیون تن در پایان سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

در این مدت بیش از ۱۸۰ هزار کشاورز کائوچو کار، درآمد حاصل از صادرات این محصول را به حدود ۲٫۹ میلیارد یورو رساندند که بیش از ۱٫۰۶ میلیارد یورو آن مستقیماً به دست کشاورزان خرد میسر شده است.

صادرات لاتکس خام (شیرابه درخت کائوچو) از سال ۲۰۲۴ ممنوع شده است و هم اکنون بیش از ۵۰ کارخانه فرآوری کائوچوی طبیعی با حداکثر ظرفیت در این کشور فعالند.

ساحل عاج، کشور فرانسه زبان واقع در غرب آفریقا، با ۲۸ میلیون نفر جمعیت، دومین اقتصاد برتر غرب و مرکز قاره بعد از نیجریه است.